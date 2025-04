RFT, Alcatel, Thales – die Gebäude am Arnstädter Bierweg haben schon so einige Namenszüge getragen. Vor knapp einem Jahr übernahm der japanische Konzern Hitachi das seit den 60er-Jahren bestehende Werk – und will es in die Zukunft führen. Mit moderner Technologie, die ihren Beitrag zur Verkehrswende leisten soll. Konkret zur Digitalisierung der Schiene.