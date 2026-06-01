Es ist eine dieser klassischen Ilmenauer Erfolgsgeschichten: ein junges Technologieunternehmen, gewachsen im Umfeld der Universität und im Schutzraum des Technologie- und Gründerzentrums (TGZ), nun auf dem Sprung in größere Dimensionen. Und doch zeigt ein Besuch des CDU-Landtagsabgeordneten Andreas Bühl bei Moteon sehr schnell, dass hinter der Erfolgsgeschichte eine Reihe struktureller Probleme stehen, die weit über die Stadt hinausweisen.