ACO-Passavant setzt den Ausbau seines Stammsitzes in Philippsthal fort: Nach dem ehemaligen Logistikcenter von K+S hat der Haustechnik-Hersteller nun auch das Gelände der Firma Metallbau Ritz auf der gegenüberliegenden Seite der B 62 gekauft, die ihren Geschäftsbetrieb Ende September mangels Nachfolgers einstellt. Herzstück des rund 3000 Quadratmeter großen Grundstücks ist die Halle mit rund 900 Quadratmetern Nutzfläche. Das Gebäude war im Jahr 2000 für den zuvor in Heimboldshausen ansässigen Metallbaubetrieb auf einem Teil des einstigen Sägewerk-Areals der Baufirma Wiegand errichtet worden.