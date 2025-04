Menschen unter 25 ohne Job? Und womöglich sogar Bürgergeldempfänger? Das ist keine Seltenheit. Im Jahr 2023 hat dieses Schicksal bundesweit im Durchschnitt 4,9 Prozent der jungen Menschen unter 24 Jahren getroffen. Für 2024 liegen noch keine Zahlen vor, weil das Jahr gerade erst zu Ende gegangen ist. Die Arbeitslosenquote weisen das Statistische Bundesamt und die jeweiligen Landesämter im Regionalatlas aus, indem die Lebensverhältnisse in der Republik verglichen werden. Der Ilm-Kreis liegt in einer Bundesliga der U25-Nichtarbeitenden mit einer Quote von 5,6 Prozent auf Platz 277 von 402 ausgewerteten Stadtstaaten, Städten und Kreisen. Thüringen kommt auf eine Quote von 6,5 Prozent.