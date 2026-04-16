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  4. 39-Jähriger bedroht mehrere Menschen mit Axt

Aus dem Zimmerfenster heraus 39-Jähriger bedroht mehrere Menschen mit Axt

Ein Mann spricht in Amberg aus seinem Zimmerfenster wahllos Todesdrohungen aus und wedelt mit einer Axt um sich. Die Polizei greift ein.

Aus dem Zimmerfenster heraus: 39-Jähriger bedroht mehrere Menschen mit Axt
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Der Mann bedrohte laut dem Polizeisprecher etwa zehn Personen mit seiner Axt. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

Amberg (dpa/lby) - Ein 39-Jähriger hat in Amberg wahllos Menschen mit einer Axt bedroht. Der Mann stand an seinem offenen Zimmerfenster in einer Sozialunterkunft, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

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Mehrere Menschen, auch andere Bewohner der Unterkunft, riefen demnach die Polizei. Ein Mann würde wahllos Passanten und Kunden einer benachbarten Autovermietung mit dem Tode drohen. Er wedele außerdem mit einer Axt um sich. 

Laut den Angaben des Polizeisprechers bedrohte der Mann etwa zehn Personen. Der 39-Jährige wurde in eine Fachklinik gebracht. Er befand sich demnach in einem psychischen Ausnahmezustand. Im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln sowie mit Diebstahl sei er der Polizei schon bekannt gewesen. 

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Axt des Mannes wurde sichergestellt. Warum er im Besitz der Axt war, konnte der Polizeisprecher nicht sagen.