Aus dem Zimmerfenster heraus: 39-Jähriger bedroht mehrere Menschen mit Axt

Laut den Angaben des Polizeisprechers bedrohte der Mann etwa zehn Personen. Der 39-Jährige wurde in eine Fachklinik gebracht. Er befand sich demnach in einem psychischen Ausnahmezustand. Im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln sowie mit Diebstahl sei er der Polizei schon bekannt gewesen.