Interview „Ich genieße den Moment!“

Seit Ende Oktober heißt der Cheftrainer beim Fußball-Zweitligisten SSV Jahn Regensburg Andreas Patz. Fraglos sieht der Thüringer, der in Tiefenort beheimatet ist, den Wechsel von der Co-Trainer- in die Cheftrainerrolle nicht als Wagnis, sondern als Herausforderung. Für ihn ist der Trainerberuf im Profifußball ein Traumjob, in dem es nur wenig Platz für Träumereien gibt. Der akribische Analytiker hat klare Ziele und Vorstellungen für seine neue Tätigkeit bei den Oberpfälzern.