Aus dem Wochenend-Magazin: Gut für Mensch und Tier

Rainer Nordmann lächelt. Er ist offensichtlich gut gelaunt. Der 72-jährige Suhler kommt gerade von einem Spaziergang zurück. Unterwegs war der Rentner aber nicht allein und auch nicht in der Stadt, in der er wohnt, sondern nahe Hildburghausen. Im Tierheim am Wald, das der Tierschutzverein Südthüringen e.V. betreibt, ist er einer der ehrenamtlichen Gassigeher. Sie führen täglich die zehn Hunde aus, die dort aus unterschiedlichen Gründen gelandet sind, beispielsweise weil sie ausgesetzt wurden. Nordmann geht dort seit vier Jahren drei bis fünfmal pro Woche Gassi.