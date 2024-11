Aus dem Wochenend-Magazin: Bei der Meisterin des Krippenbaus

Als Gemeindepädagogin lebt und arbeitet die 62-Jährige im Kloster Volkenroda. Hier bietet die in Innsbruck ausgebildete Krippenbaumeisterin regelmäßig Krippenbaukurse an. Dass sie jetzt im Schmalkalder Ortsteil Asbach einen Workshop veranstaltete, ist Gemeindepfarrer Olaf Schnarr zu verdanken. Sieben Teilnehmer, darunter ein Ehepaar, hatten sich zum Kurs angemeldet. Sie konnten aus verschiedenen Stilen wählen: klassisch, rustikal aus Wurzelmaterial, ausgeschmückt mit Hölzern und Moos, der Umgebung von Bethlehem nachempfunden oder detailreich in Form eines Fachwerkhauses. Wir durften mit der Fotokamera dabei sein.