Zahlreiche Mitglieder waren zur Versammlung erschienen, bei der 1. Vorsitzender Thomas Sünkel auf ein rundum gelungenes Veranstaltungsjahr zurückblickte.
Aus dem Vereinsleben: Motorsport mit Leidenschaft
Sibylle Lottes 02.03.2026 - 15:00 Uhr
Im Rückblick des 50-jährigen Bestehens ließ der MC Isolator ein erfolgreiches Motorsportjahr Revue passieren, und stellte zugleich die Weichen für die Zukunft.
