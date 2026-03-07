Wenn in Witzelroda der Frühling Einzug hält, gehört ein festlich geschmückter Dorfbrunnen einfach dazu. Auch in diesem Jahr bereitet der Heimat- und Traditionsverein Witzelroda-Neuendorf alles für das Osterfest vor. Mit einem bunten Osterkranz und liebevoll gestalteten Ostereiern soll der Brunnen wieder zum Blickfang im Ort werden und die Ostersaison offiziell einläuten. Alle Kinder sind eingeladen, Ostereier für den Brunnenschmuck zu bemalen, kreativ zu sein und mit ihren kleinen Kunstwerken zum österlichen Dorfbild beizutragen. „So entsteht Jahr für Jahr ein Gemeinschaftswerk, das zeigt, wie lebendig und verbunden das Dorf ist“, heißt es in der Mitteilung des Vereins.