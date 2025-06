„38 Euro!“ Keine Gebote. „Na gut, dann bleiben wir bei 35 Euro. Oder lieber bei 34 Euro.“ Es war ein hin und her, ein hoch und runter. „34 Euro zum ersten, zum zweiten und zum dritten.“ War es die Inspiration der Studienreise nach London? Immerhin hat das berühmte Auktionshaus Sotheby´s in der dortigen New Bond Street eine Niederlassung. Elftklässler Trung Kien gab zum Schulfest am Philipp-Melanchthon-Gymnasium (PMG) den perfekten Versteigerer. Selbst ein eigenes Bild brachte er unters Volk. „Es ist das schlechteste von allen“, meinte er und lachte. Biologielehrerin Stefanie Jungk ersteigerte es und freute sich: „Ich hab jetzt einen echten Kien.“ Eigentlich handelte es sich um gleich zwei, denn Kien hatte ein Duo gemalt.