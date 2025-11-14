Und zack; der Terminkalender für das neue Jahr ist schon wieder fast voll. Dabei ist das alte Jahr noch gar nicht alt. Hallo? Wie war das nochmal mit dem Ruhestand? Um es vorwegzunehmen – ich gehöre nicht zu der Rentner-Spezies, die eine lange Liste mit all dem abarbeiten will, für das bislang zu wenig bis gar keine Zeit war. Und das mit einer selbst gewählten Hektik, die die Ahnung erzeugt, dass man das alles nicht vielleicht nicht mehr schafft, weil Körper und Geist irgendwann schwächeln.