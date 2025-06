Die von vielen Fans sehnsüchtig erwartete Eröffnung der Battlekart-Halle in unmittelbarer Nachbarschaft zum neuen Timberjacks-Restaurant in Bad Hersfeld verzögert sich. Das bestätigt der VR-Bankverein als Eigentümer des Geländes. Dementsprechend fungiert der VR-Bankverein als Vermieter der eigens dafür errichteten Leichtbauhalle an der Konrad-Duden-Straße.