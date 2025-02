Aus dem Kulturleben: Muttertag mit Monika Martin

„Seit vielen Jahren gehört Monika Martin zu den ganz großen Stimmen der volkstümlichen Musik. Mit ihrer einfühlsamen, sanften und berührenden Stimme begeistert sie ihre Fans bis heute und hat sich als der ‚stille Star aus Österreich’ einen festen Platz im Herzen ihres Publikums erobert“, schreibt Hajo Betzold. Dessen Agentur „Hainich Concerts“ kündigt den Sonnebergern nun den „Muttertag mit Monika Martin“ an – so heißt die neue Veranstaltungsreihe, mit der die Interpretin zum Muttertag 2025 in ausgewählten Häusern gastiert. Beginn am Freitag, 2. Mai, ist im Gesellschaftshaus um 15 Uhr.