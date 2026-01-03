Tierheim-Hund Oskar erobert das Internet

Und plötzlich war Oskar ein kleiner Internetstar. Als die Redaktion im Februar über das Schicksal des Rüden, der seit vier Jahren im Ilmenauer Tierheim lebte, berichtet hatte, konnte noch niemand ahnen, welches Interesse das hervorruft. Zehntausende Leser unseres Internetangebots hatten binnen weniger Tage die Geschichte von Oskar angeklickt. Sie kamen nicht nur aus Ilmenau und Umgebung, auch nicht nur aus ganz Deutschland, sondern aus der ganzen Welt: Polen, Singapur, Spanien, Frankreich, die Niederlande ... Überall gab es plötzlich Interesse an Oskar.