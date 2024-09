Eine Torte für etwa 30 Personen bestellt eine Kundin in der Bäckerei Marr in Steinbach-Hallenberg. Telefonisch. Eine Torte, gefüllt mit Erdbeercreme, dekoriert mit frischen Früchten und einem Schokoladentopping, für einen Geburtstag. Mittig sollten Platz für ein Foto bleiben. Das würde man nachliefern, sagt die Kundin. Der Konditor macht sich an die Arbeit. Schwitzt bei über 40 Grad Celsius in der Backstube. Das Alltagsgeschäft läuft nebenher. Die Bäckerei Marr ist in der Stadt und im Umfeld beliebt. Zu ihnen kommen nicht nur die Kunden, um Brot, Brötchen und Kuchen zu kaufen. Seit Ende vergangenen Jahres bieten die Brüder Thomas und Daniel Marr auch Rippchen aus dem Holzbackofen an. Jeden Donnerstag verwandelt sich das Geschäft in der Hauptstraße in ein BBQ-Paradies. Nach den ersten Veröffentlichungen kommen die Brüder mit der Auslieferung der rauchig süßen Rippchen nicht nach. Inzwischen hat sich ein Kundenstamm gebildet, die jeden Donnerstag vor der Tür stehen.