Ein Tritt gegen das Schienbein, Vorwürfe gegen das Opfer und ein Strafbefehl, gegen den ein 86-jähriger Sonneberger Einspruch erhoben hat, waren Gegenstand eines Verfahrens vor dem Amtsgericht Sonneberg. Die Ereignisse, in die versuchte Richter Christian Linke Ordnung zu bringen, haben eine „Vorgeschichte“ in der Kreisstadt, eskalierten allerdings in einer ländlichen Wohngegend einer Nachbargemeinde. Es ging um eine Auseinandersetzung, die wohl eher tiefer liegende Gründe hatte – und von widersprüchlichen Aussagen seitens des Angeklagten begleitet wurden.