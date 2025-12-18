 
Aus dem Gerichtssaal Warum ein E-Roller jetzt Staub ansetzt

Ein Scooter wechselt den Besitzer – der eine spricht von Diebstahl, der andere von Pfand. Wie hat die Richterin am Amtsgericht in Bad Salzungen geurteilt?

Aus dem Gerichtssaal: Warum ein E-Roller jetzt Staub ansetzt
1
Um einen E-Roller ging es in einem Prozess am Amtsgericht in Bad Salzungen. Foto: picture alliance/dpa

Unterschlagung ist angeklagt im Prozess am Amtsgericht Bad Salzungen – aber, das ist früh klar, es wird auch nicht ausgeschlossen, dass es sich um Diebstahl handeln könnte. Der Mann auf der Anklagebank schüttelt nur den Kopf, man kann ihm ansehen, dass ihn die ganze Angelegenheit nervt. Er betreibt eine Spielhalle in der Region und soll, so der Vorwurf der Staatsanwältin, im Januar 2024 einem Mann, von dem er einen Schaden ersetzt haben wollte, seinen E-Scooter weggenommen haben. Er gebe das Fahrzeug zurück, soll er gesagt haben, sobald der andere bezahlt habe.

Nach der Werbung weiterlesen

„Pfand“, sagt der Angeklagte, der Roller sei ihm „als Pfand angeboten“ worden. Der Mann sei Gast gewesen und habe einen Spielautomaten kaputt gemacht. Die 1600 Euro Schaden habe er eingefordert, der andere habe aber „keine Anstalten gemacht“. Und „irgendwann“, als man sich zufällig in Bad Salzungen begegnet sei, habe er gefragt, wann der Mann „mal seine Schulden zahlen will“. Der habe erst gejammert, er habe kein Geld, dann seinen Roller angeboten und angekündigt, er werde noch in derselben Woche in die Spielhalle kommen, die Rechnung zahlen, das Pfand zurückholen. Zunächst, sagt der Angeklagte, habe er abgelehnt – „was soll ich damit?“ –, dann doch „den Roller eingeklappt und untern Arm geklemmt“. Eine Auseinandersetzung habe es nicht gegeben. Zu der Transaktion – Scooter gegen Geld – sei es nie gekommen. Der Mann sei, einige Zeit später, nur einmal erschienen, mit dem Ansinnen, man solle die Angelegenheit vor dem Haus „wie Männer klären“.

Sechs Verfahren gebe es inzwischen, sagt die Richterin, man möge sich jetzt auf die Sache mit dem Roller beschränken – wo der sei? „Bei mir“, sagt der Angeklagte, „steht rum, ist Staub drauf“. Da der andere nicht zahle, sagt sein Verteidiger, „haben wir ihn verklagen müssen“.

Im aktuellen Verfahren aber ist der andere Mann erst einmal der, der geschädigt sein soll. Sein Arbeitsplatz ist einer, den man normalerweise nicht mit so wenig Geld verlässt, dass man seine Rechnungen nicht bezahlen kann. Zur Arbeit sei er auch unterwegs gewesen, sagt er, als er den Spielhallenbetreiber und dessen Mitarbeiter in der Stadt getroffen habe – „ich war ein bisschen gestresst“, sagt er, „ich dachte, wir können uns einigen“. Das sei aber nicht möglich gewesen, „er hat mich angepackt, er hat meinen Roller genommen“. Den habe er nicht hergeben wollen, dann „hat er mich mit der Faust ins Gesicht geschlagen“ und der Mitarbeiter habe ihn beleidigt. Er sei dann zur Polizei gegangen.

Und der kaputte Automat in der Spielhalle? Der Mann schweigt ein Weilchen. „Ich weiß, dass ich ihm Schaden zugefügt habe“, sagt er dann, ohne den Spielhallenbetreiber anzusehen. „Und wann zahlen Sie Ihre Schulden?“, fragt dessen Anwalt. Er hätte bezahlt, behauptet der Mann – wenn er gewusst hätte, wie viel; wenn der Angeklagte ihn nicht „beleidigt und gedemütigt“, ihm gewaltsam seinen Roller abgenommen hätte. Jetzt, sagt er, „möchte ich ihn nicht bezahlen“.

Die Richterin stoppt den Wortwechsel. Zeugen will sie nicht hören – dass sie kaum gegen denjenigen, der sie jeweils mitgebracht hat, aussagen werden, ist allzu sicher erwartbar. Der mutmaßliche Faustschlag, sagt sie, sei nicht Teil der Anklage, der Knatsch wegen der Rechnung „eher Zivilsache“. Das Verfahren wird eingestellt.         