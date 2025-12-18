Aus dem Gerichtssaal: Warum ein E-Roller jetzt Staub ansetzt

„Pfand“, sagt der Angeklagte, der Roller sei ihm „als Pfand angeboten“ worden. Der Mann sei Gast gewesen und habe einen Spielautomaten kaputt gemacht. Die 1600 Euro Schaden habe er eingefordert, der andere habe aber „keine Anstalten gemacht“. Und „irgendwann“, als man sich zufällig in Bad Salzungen begegnet sei, habe er gefragt, wann der Mann „mal seine Schulden zahlen will“. Der habe erst gejammert, er habe kein Geld, dann seinen Roller angeboten und angekündigt, er werde noch in derselben Woche in die Spielhalle kommen, die Rechnung zahlen, das Pfand zurückholen. Zunächst, sagt der Angeklagte, habe er abgelehnt – „was soll ich damit?“ –, dann doch „den Roller eingeklappt und untern Arm geklemmt“. Eine Auseinandersetzung habe es nicht gegeben. Zu der Transaktion – Scooter gegen Geld – sei es nie gekommen. Der Mann sei, einige Zeit später, nur einmal erschienen, mit dem Ansinnen, man solle die Angelegenheit vor dem Haus „wie Männer klären“.