Aus dem Gerichtssaal: Warum ein E-Roller jetzt Staub ansetzt

Unterschlagung ist angeklagt im Prozess am Amtsgericht Bad Salzungen – aber, das ist früh klar, es wird auch nicht ausgeschlossen, dass es sich um Diebstahl handeln könnte. Der Mann auf der Anklagebank schüttelt nur den Kopf, man kann ihm ansehen, dass ihn die ganze Angelegenheit nervt. Er betreibt eine Spielhalle in der Region und soll, so der Vorwurf der Staatsanwältin, im Januar 2024 einem Mann, von dem er einen Schaden ersetzt haben wollte, seinen E-Scooter weggenommen haben. Er gebe das Fahrzeug zurück, soll er gesagt haben, sobald der andere bezahlt habe.