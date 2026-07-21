Die Frau gilt als anstrengend. Das ist nicht strafbar. Auch nicht, dass sie sehr distanzlos ist, egal, ob sie jemanden kennt oder nicht. Und, dass sie sich auffällig benimmt. Was strafbar ist, ist das, was die meisten Leute, die die Frau mit einem halben Lächeln oder einem genervten Seufzer vielleicht „ein bisschen gaga“ nennen, vermutlich nicht wissen – dass sie immer und immer wieder, seit Jahren schon, online Sachen, viele Sachen, bestellt und nicht bezahlt. Teure Kosmetik, Kleider und Schuhe, gehypte Mittelchen für und gegen alles Mögliche, nichts, was unbedingt nötig wäre.