Der seit fast vier Jahren leerstehende Supermarkt in der Suhler Rimbachstraße kommt unter den Hammer. Die 600-Quadratmeter-Fläche steht auf der Angebotsliste der „Sächsischen Grundstücksauktionen“ am 29. Mai in Leipzig. Aufgerufener Mindestpreis: 95.000 Euro, also knapp 160 Euro pro Quadratmeter. Inklusive ist das Nutzungsrecht an den 120 Parkplätzen vor dem Gebäudekomplex, der einst unter dem Namen „Rimbach-Center“ firmierte.
Auktion Suhler Supermarkt zum Schnäppchenpreis
Markus Ermert 28.04.2026 - 14:51 Uhr