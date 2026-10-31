Die Herbstauktion des renommierten Kunst-Auktionshauses Wendl in Rudolstadt hat am Samstag für eine kleine Sensation gesorgt. Zum Aufruf kamen vier Werke des Suhler Malers Alexander Gerbig (1878-1948), dessen expressionistischen Werke im Dritten Reich von den Nationalsozialisten als „entartete Kunst“ aus den Ausstellungen entfernt wurden. Gerbig stammt aus dem Umfeld der legendären Künstlergruppe „Die Brücke“ und war eng mit dem Maler Max Pechstein befreundet.