„Den Hammer“, sagt Alexander Brodführer, „habe ich leider im Auto vergessen“. Das ist natürlich ein kleiner Scherz, denn wogegen hätte der Schleusinger Bürgermeister bei dieser ungewöhnlichen Auktion auch schlagen sollen? In den weitläufigen Hallen des ehemaligen Opel-Autohaus Staffel böte sich höchstens der Fußboden an – doch womöglich zerspringen dabei noch die Fliesen. Also klatscht das Stadtoberhaupt kurz entschlossen drei Mal in die Hände. Und immer wenn er das tut, an diesem Samstagvormittag, dann klingelt es in der Stadtkasse. Wie schön, wenn man so einfach Geld besorgen kann – leider eine einmalige Angelegenheit...