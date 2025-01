Im Zentrum der Auktion steht die als "The Oxblood" (Ochsenblut - benannt nach der Farbe) bekannte Gibson Les Paul, die Beck bei den Aufnahmen zu "Blow By Blow" spielte. Mit ihr ist der Musiker auf dem Cover des Albums von 1975 abgebildet. "Das war echt ein ikonisches Bild von ihm aus dieser Phase seiner Karriere in der Mitte der 70er-Jahre", so Amelia Walker, die bei Christie's London die Abteilung für private und bedeutende Sammlungen leitet. Erwartet werden Gebote bis zu 600.000 Euro (500.000 Pfund).