Kunst erwirbt man hauptsächlich mit zwei Absichten, sagt Dr. Michael Ulbricht: Entweder man will sich oder nahestehende Menschen mit einem niveauvollen Schmuck für die Wohnung erfreuen. Oder man kauft ein bestimmtes Werk als Wertanlag. Spektakuläre Ergebnisse derartig angelegter Transaktionen tauchen immer mal wieder in den Nachrichten auf. Michael Ulbricht ist der Inhaber des Leipziger Buch- und Kunstantiquariats gleichen Namens. Das Haus spielt sicher nicht in einer Liga mit Christie’s und Sotheby’s, hat aber, wie diverse ausgelegte Referenzen belegten, offensichtlich Erfahrung damit, mit seinen Angeboten auf Reisen zu gehen und auch Kundschaft „in der Provinz“ anzusprechen oder neu zu gewinnen.