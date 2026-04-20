Um die Bad Liebensteiner Kunstliebhaber in Bieterlaune zu versetzen, musste Auktionator Michael Ulbricht diesmal mit einigen flotten und charmanten Sprüchen mehr als sonst sowie mit jeder Menge künstlerischem Insider-Wissen aufwarten. Denn die Kunst-Auktion, zu der er am Sonntag als Inhaber des Leipziger Buch- und Kunstantiquariats gemeinsam mit der Bad Liebenstein GmbH ins Palais Weimar eingeladen hatte, begann recht zögerlich. Und das lag wohl nicht nur am trüben Regenwetter vor der Tür, sondern besonders an der wirtschaftlichen Krise, in der derzeit das ganze Land steckt.