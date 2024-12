August Lützelberger: Ein „Laden fürs Herz“ schließt seine Türen

Ein langes Kapitel Sonneberger Einzelhandelsgeschichte geht in Kürze zu Ende. Am 31. Dezember 2024 wird das Geschäft in der Bahnhofstraße 18, in der Stadt als „Oberer Lützelberger“ bekannt, für immer schließen. Aus diesem Anlass bedankten sich die Sonneberger IHK-Niederlassungsleiterin Roswitha Hammerschmidt, Wirtschaftsförderer Marco Kuhnt und Bürgermeister Heiko Voigt bei Angelika Karl und ihrem Team. Die langjährige Fachverkäuferin des Geschäftes hatte es im 155-Bestehensjahr noch weitergeführt, nachdem Anfang des Jahres Inhaberin Traudel Lützelberger verstorben war.