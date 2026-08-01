Die Museumsdirektoren Tanja König aus dem Haseltal und Kai Lehmann aus Schmalkalden trafen sich einst am Turm der 1247 erbauten Wallenburg zu Trusetal. Anlass war eine Recherche des Trusetaler Ortschronisten Jürgen Messerschmidt zum Ritter Götz von Berlichingen (1480-1562), welchem Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) sein Erstlingswerk widmete. Soll doch Messerschmidts Nachforschungen zufolge der schwäbisch-fränkische Ritter im April 1516 einige Tage Einkehr an der einstigen Burg der Frankensteiner am Hainberg in Trusetal gehalten haben.