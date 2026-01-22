 
Augsburger Panther 18-Jähriger bekommt Chance bei Augsburger Panther

Talent Sebastian Zwickl soll in Augsburg zu einem guten Eishockey-Profi reifen. Seine jüngsten Leistungen wecken Hoffnungen.

Augsburger Panther: 18-Jähriger bekommt Chance bei Augsburger Panther
Freut sich über die Leistungen von Talent Zwickel: Sportdirektor Mitchell. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa

Augsburg - Sebastian Zwickl stürmt auch in der kommenden Saison für die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga. Wie der Club aus der DEL mitteilte, traut er dem 18-Jährigen nach den zuletzt gezeigten Leistungen eine vielversprechende Entwicklung zu. Neben seinen Einsätzen für die Panther kam er in dieser Spielzeit per Förderlizenz auch 26‑mal für seinen Heimatclub Starbulls Rosenheim in der 2. Liga zum Einsatz und sammelte dort Erfahrung

"Wir freuen uns sehr, dass er sich jetzt mit seinem ersten Tor und seinem ersten Assist so richtig in der Liga angemeldet hat, dennoch steht er erst am Anfang einer langen Reise", sagte Panther-Sportdirektor Larry Mitchell.