Augsburger Panther: 18-Jähriger bekommt Chance bei Augsburger Panther

Augsburg - Sebastian Zwickl stürmt auch in der kommenden Saison für die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga. Wie der Club aus der DEL mitteilte, traut er dem 18-Jährigen nach den zuletzt gezeigten Leistungen eine vielversprechende Entwicklung zu. Neben seinen Einsätzen für die Panther kam er in dieser Spielzeit per Förderlizenz auch 26‑mal für seinen Heimatclub Starbulls Rosenheim in der 2. Liga zum Einsatz und sammelte dort Erfahrung