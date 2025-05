Augsburg (dpa/lby) - In Augsburg haben unbekannte Täter mehrfach in Richtung eines Lokals geschossen. Wie die Polizei berichtete, gelangte mindestens eine Patrone in die Räume der Bar, verletzte aber niemanden. Weitere Geschosse prallten gegen die Fassade des Gebäudes, während mehrere Menschen vor dem Lokal standen. Die beiden mutmaßlichen Täter konnten zunächst unerkannt entkommen, obwohl zahlreiche Polizeistreifen die Umgebung absuchten.