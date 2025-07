Augsburg (dpa/lby) - Ein Paar ist an einem Wasserkraftwerk in Augsburg von der Strömung erfasst worden und in Not geraten. Die 28-Jährige und ihr 24-jähriger Begleiter waren am Sonntag trotz Badeverbots nahe dem Kraftwerk in den Lech gegangen, wie die Polizei mitteilte.