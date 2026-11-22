Augsburg - Ein technischer Fehler beim Videobeweis hat die Nürnberg Ice Tigers in der DEL im bayerischen Derby bei den Augsburger Panthern um den Sieg gebracht. Die Panther gewannen stattdessen am Ende mit 5:4 nach Penaltyschießen. Zuvor war kurz vor Ende der Verlängerung ein Treffer der Nürnberger zu Unrecht aberkannt worden. In einer Mitteilung der Deutschen Eishockey Liga hieß es, dass die Synchronisierung der offiziellen Uhr mit dem Bild für den Videobeweis fehlerhaft war. Es sei später ermittelt worden, dass der Puck die Torlinie vor Ablauf der Spielzeit überquert habe.