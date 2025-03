Augsburg: Angriff im Bordell: 76-Jähriger schlägt Mitarbeiterin

Augsburg (dpa/lby) - Ein 76-Jähriger hat nach Polizeiangaben in Schwaben eine Bordell-Mitarbeiterin angegriffen, geschlagen und Wäsche angezündet. Am Samstag sei es in einem Bordell in Augsburg wohl zu einem Streit zwischen dem 76 Jahre alten Kunden und der Mitarbeiterin gekommen, berichtete ein Polizeisprecher. Genaue Hintergründe hierzu waren demnach nicht bekannt. Durch den Angriff des Mannes wurde die Mitarbeiterin leicht verletzt.