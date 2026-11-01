Dresden (dpa/sn) - Bei einer Halloween-Party in Dresden sind zehn Menschen mutmaßlich durch Pfefferspray verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, klagten die Betroffenen in der Nacht über Reizungen der Augen. Sie wurden ambulant behandelt. Weil anfänglich unklar war, wie viele Menschen verletzt wurden, rückten Feuerwehr und Rettungsdienst mit einem großen Aufgebot von 42 Kräften an. Die Polizei hat Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.