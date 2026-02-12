Augenheilkunde: Wichtige Auslandsmärkte machen Zeiss Meditec zu schaffen

Jena (dpa/th) - Schwierige Märkte in China und den USA haben dem Jenaer Medizintechnik-Konzern Carl Zeiss Meditec erstmals seit langer Zeit rote Zahlen bei einem Quartalsergebnis beschert. Unter dem Strich stand ein Verlust von 4,9 Millionen Euro nach Steuern - im Vorjahreszeitraum war noch ein Gewinn von 15,7 Millionen Euro erwirtschaftet worden. Finanzvorstand Justus Felix Wehmer sprach von einem schwachen Start in das Geschäftsjahr, das bei Zeiss Meditec traditionell bereits im Oktober beginnt. Für das Minus macht er auch Währungseffekte bei Geschäften vor allem in US-Dollar verantwortlich.