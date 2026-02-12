Augenheilkunde: Wichtige Auslandsmärkte machen Zeiss Meditec zu schaffen

Für Zeiss Meditec sei die Konsequenz, in größerem Umfang Produktion und Entwicklung direkt in China zu betreiben. "Nur so bleibt der Zugang unserer Produkte zum größten Markt für Augenheilkunde erhalten." Das Jenaer Unternehmen habe bereits zwei Produktionsstandorte in China. Was künftig verlagert werden soll und ob das Konsequenzen für Arbeitsplätze in Deutschland hat, sei noch nicht endgültig entschieden. Insgesamt habe Zeiss Meditec 17 Produktionsstandorte weltweit. "Wir werden da bis im Mai weiter sein", so Wehmer.