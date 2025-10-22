Harry König warnt: „Ich möchte daher als Vorsitzender der Kreisjägerschaft Schmalkalden eindringlich an alle Hundebesitzer appellieren. Bitte führen Sie Ihre Hunde unbedingt an der Leine!“ Die Frau, die am Dienstag mit Deutsch-Kurzhaar am Tennelberg in Floh-Seligenthal unterwegs war, hatte alles nämlich richtig gemacht und auch noch das Waldgesetz eingehalten. Möglicherweise hat sie so ihrem Liebling das Leben gerettet, denn frei herumlaufende stöbernde Hunde sind schon zu Wolfsopfern geworden.