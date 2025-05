Aufwendige Bergung: Autokran stürzt Böschung hinab - Fahrer schwer verletzt

Gädheim (dpa/lby) - Ein fast 50 Tonnen schwerer Autokran ist in Unterfranken während der Fahrt mehrere Meter eine Böschung hinabgestürzt. Der Fahrer sei bei dem Unfall auf einer Staatsstraße in Gädheim (Landkreis Haßberge) schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann war demnach in dem Fahrzeug eingeklemmt worden und musste von Rettungskräften aus dem Führerhaus geschnitten werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.