﻿In der Sitzung des Stadtrates Anfang der Woche herrschte spürbare Zurückhaltung, als über die Anpassung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder beraten wurde. Angesichts der weiterhin angespannten finanziellen Lage der Stadt hatten offensichtlich alle Fraktionen Bauchschmerzen mit dem Thema. Bürgermeister Thomas Kaminski sprach von einer „unangenehmen Situation“, die aber „rechtskonform“ sei.