Aufwachsen in Ostdeutschland VIZE-DJ Johannes Vimalavong: Mit 15 zum Party-Macher

Irgendwann war Schluss mit "Fettes Geknarze", so hieß die Reihe. "Es hat einfach nicht mehr gematcht", erklärt der DJ den Bruch mit dem Veranstaltungsort. Der Abschied fiel ihm schwer: "Es war auch immer so ein Heimatgefühl, so ein Stolz, dass du im eigenen Dorf, wo du aufgewachsen bist, das machst (...) und da irgendwie was aus dem Boden stampfst", erinnert er sich in der Podcastreihe, in der Prominente von ihren Heimatorten in Ostdeutschland erzählen.