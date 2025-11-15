Aufuf an die Leser: „Teilen Sie Ihre geheimen Familienrezepte mit uns“

Das älteste Backbuch: als Kuchen noch in Truhen gebacken wurde

Eines der frühesten deutschsprachigen Back- und Kochbücher ist Anna Weckers „Ein Köstlich New Kochbuch“ von 1598. Darin finden sich die Ur-Ur-Ur-Versionen unseres Weihnachtsgebäcks – oft noch ohne genaue Mengenangaben, dafür aber mit vielen überschwänglichen Formulierungen wie: „Nym so vil du gedenckest, dass es gut seye.“ Eine Anweisung, die heute vermutlich nur noch mutige Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker unterschreiben würden.Im 18. und 19. Jahrhundert begann dann der Siegeszug der Plätzchenrezepthefte in Haushalten. Viele davon handgeschrieben, mit Tinte und liebevollen Klecksen, die heute wie kleine Zeitreisen wirken.

Amalie Sanners Backgeheimnisse: Ein Schatz aus Schmalkalden

Vor 195 Jahren griff zum Beispiel die damals 19-jährige Amalie Louise Sanner aus Schmalkalden zu Feder und Tinte und begann, die Geheimnisse ihrer Backkunst aufzuschreiben. Ein Buch, das interessante Einblicke in die damalige Genusswelt eröffnet. Schnecken-, Israel- und Prophetenkuchen, Apfel-, Mandel- und Sandtorte, Vogelnester, Spritzgebackenes, Pfeffernüsse, Waffel, Armer Ritter, Bisquit und kalter Kuchenteig. In feiner, akkurat geschwungener Tintenschrift hat die junge Frau (1811 bis 1870) die Zutaten und Mengen festgehalten. Ausführlich erläutert und beschreibt sie die einzelnen Schritte. Zum Beispiel, wie man zu einem „vorzüglichen guten Bisquit“ kommt oder wie man „Kröpfel in Schmals bäckt“. Die Tatsache, dass Amalie Louise dieses Buch bereits im Alter von 19 Jahren verfasste, lässt vermuten, dass sie auf die Weitergabe von Familienwissen bedacht war. Wahrscheinlich sammelte sie Rezepte ihrer Mutter oder Großmutter, um diese zu bewahren und in ihrer eigenen Küche anzuwenden.

Dass dieses außergewöhnliche Zeugnis heute im Stadt- und Kreisarchiv Schmalkalden bewahrt worden ist, ist den noch lebenden Nachfahren zu verdanken, der Familie Fuchs. Amalie Louise, deren Mutter Christine Elisabeth eine geborene Merkel war, war nämlich mit dem Kaufmann Gottlieb Adolph Fuchs verheiratet. Dieser führte auf der Schmalkalder Salzbrücke/Ecke Stiller Gasse das nach ihm benannte Handelsgeschäft.Ebenfalls im Stadt- und Kreisarchiv schlummert das „Dreihundertjährige deutsche Klosterkochbuch“ aus dem Jahr 1856 mit Rezepten eines Mönchs aus dem ehemaligen Dominikaner-Kloster in Leipzig. Mit vielen spannenden Rezepten nach „Augenmaß“.

Rezepte

Von Gudrun Müller aus Mittelstille

Rahmplätzchen: 250 Gramm Mehl, 100 Gramm Sahna, 5 Esslöffel Rahm, 1 Vanillezucker, ein halben Teelöffel Backpulver, nach dem Ausrollen mit Zucker bestreuen

Dreihundertjähriges deutsches Klosterkochbuch

Ein Muß von Pfefferkuchen: Reibe den Pfefferkuchen und nimm einen Topf guten süßen Meth und thue den geriebenen Pfefferkuchen hinein, siehe zu, dass es nicht flüsserig wird und setze es zum Feuer. Röste es wol ab, thue darein ganze Aniskörner, ganzen Kümmel, Pfeffer, Ingwer, ein wenig Saffran, koste es wol zu rechter Maaße und richte es an, auch bestreue es, ehe du es hingiebst, mit Zucker.