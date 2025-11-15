 
Ein Blick in Ihre Keksdose: Warum Weihnachtsplätzchen mehr sind als Mehlspeisen und weshalb wir Ihre Rezeptschätze suchen.

Aufuf an die Leser: „Teilen Sie Ihre geheimen Familienrezepte mit uns“
Plätzchenteller: Aus der privaten Backstube. Foto: Susann Schönewald

Es fängt jedes Jahr gleich an: Kaum ist der kalendarische Sommer vorbei, landen Zimtsterne und Lebkuchen in den Supermarktregalen, und spätestens Anfang November riecht es überall nach Vorfreude, Vanille – und dem stillen Verdacht, dass man zu wenig Tupperdosen besitzt.

Eine Tradition, so alt wie die Kunst, den Winter zu überstehen

Bevor es gemütliche Kaffeetafeln gab, war das Backen in der kalten Jahreszeit etwas Ernstes: Wintervorräte sichern, Mehl strecken, Feste markieren. Schon im Mittelalter wurden zur Wintersonnenwende besondere Gebäckstücke zubereitet – manchmal rund, symbolisch für die Sonne, manchmal verziert, um böse Geister abzuschrecken. Das klingt weniger nach „Backen mit der Oma“ und mehr nach „Game of Thrones“. Aber Tradition ist Tradition.

Die Gewürze, die wir heute selbstverständlich in Plätzchen kneten wie Zimt, Muskat, Nelken, Kardamom und Anis, waren damals kostbar wie Gold und oft nur in wohlhabenden Haushalten zu finden. Doch schon Hildegard von Bingen verwendete für ihre „Nervenkekse“ Muskatnuss, Nelke und Zimt, weil sie als nervenstärkend galten.

Lebkuchen als Kraftriegel und Geisterbesänftigung im Mittelalter

Im Mittelalter wurde Weihnachten mit Honig- und Gewürzbäckereien wie Lebkuchen und Stollen gefeiert, die oft in Klöstern gebacken wurden. Diese Gebäcke waren reich an Nährstoffen und Gewürzen, wobei die Klöster durch die Verwendung von Oblaten das Anhaften des Teigs verhinderten. Lebkuchen wurden auch als Kraftriegel für Krieger und zur Besänftigung der Geister der Verstorbenen verwendet.

Deutschland ist ein einziges Gebäck-Biotop: Die Schwaben lieben Springerle – filigrane Kunstwerke, die so hart werden können, dass man sie theoretisch als Werkzeug benutzen könnte; die Franken Elisenlebkuchen, weich, würzig, und mindestens so gut wie jede Praline; das Rheinland Spekulatius, am besten frisch aus der Holzform, die mehr Muster hat als ein Kirchenfenster. Die Norddeutschen mögen Makronen in allen Varianten, die Bayern Vanillekipferl – die Diva unter den Keksen.

Teilen Sie Ihre geheimen Familienrezepte mit uns

Und überall gibt es Familienrezepte, die nie in Bücher gelangt sind, aber seit Generationen ganze Wohnzimmer in Glück und Krümel hüllen. Gudrun Müller aus Mittelstille zum Beispiel backt heute noch nach Rezepten, die sie vor über 50 Jahren von ihrer Mama übernommen und in ihr eigenes Rezepte-Buch übernommen hat.

Jetzt sind Sie gefragt: Was steht in Ihren Backbüchern? Die Redaktion möchte in diesem Advent gemeinsam mit Ihnen die schönste Tradition teilen: Rezepte. Ob vergilbte Backbücher, die noch nach Omas Schrank riechen, handgeschriebene Zettel, die zwischen alten Kochheften stecken, oder moderne Kreationen mit Pistazie, Tonkabohne oder Chili, ja, auch das ist möglich.

Schicken Sie uns Ihr Lieblingsrezept an lokal.schmalkalden@stz-online.de, gern auch mit einem Bild aus der Backstube, Stichwort Rezept.

Redakteurin opfert sich für Plätzchen-Forschung

Diesen Aufruf schreibt übrigens unsere Redakteurin – deren Adventskalender ausschließlich aus Blechdosen besteht, weil sie jedes Jahr 24 verschiedene Sorten Plätzchen backt. Sie verteilt großzügig, sie probiert neugierig – und ja, sie opfert sich auch gerne für Ihre Kostproben. Forschung für die Zeitung, versteht sich.

Diese Plätzchen mit Marzipan und Rum muss man viermal in die Hand nehmen. Aus der Backstube von Marion Maintz aus Mittelstille. Foto: privat

Und nun: Öffnen Sie die Schränke! Vielleicht finden Sie ein Rezept, das seit Jahrzehnten niemand mehr gebacken hat. Vielleicht entdecken Sie etwas, das Sie früher geliebt, aber nie selbst ausprobiert haben. Vielleicht kreieren Sie sogar etwas ganz Neues. Wir freuen uns auf Ihre Rezepte, Geschichten und Plätzchenzaubereien – und darauf, mit Ihnen gemeinsam durch die köstlichste Zeit des Jahres zu gehen.

Das älteste Backbuch: als Kuchen noch in Truhen gebacken wurde

Eines der frühesten deutschsprachigen Back- und Kochbücher ist Anna Weckers „Ein Köstlich New Kochbuch“ von 1598. Darin finden sich die Ur-Ur-Ur-Versionen unseres Weihnachtsgebäcks – oft noch ohne genaue Mengenangaben, dafür aber mit vielen überschwänglichen Formulierungen wie: „Nym so vil du gedenckest, dass es gut seye.“ Eine Anweisung, die heute vermutlich nur noch mutige Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker unterschreiben würden.Im 18. und 19. Jahrhundert begann dann der Siegeszug der Plätzchenrezepthefte in Haushalten. Viele davon handgeschrieben, mit Tinte und liebevollen Klecksen, die heute wie kleine Zeitreisen wirken.

Amalie Sanners Backgeheimnisse: Ein Schatz aus Schmalkalden

Vor 195 Jahren griff zum Beispiel die damals 19-jährige Amalie Louise Sanner aus Schmalkalden zu Feder und Tinte und begann, die Geheimnisse ihrer Backkunst aufzuschreiben. Ein Buch, das interessante Einblicke in die damalige Genusswelt eröffnet. Schnecken-, Israel- und Prophetenkuchen, Apfel-, Mandel- und Sandtorte, Vogelnester, Spritzgebackenes, Pfeffernüsse, Waffel, Armer Ritter, Bisquit und kalter Kuchenteig. In feiner, akkurat geschwungener Tintenschrift hat die junge Frau (1811 bis 1870) die Zutaten und Mengen festgehalten. Ausführlich erläutert und beschreibt sie die einzelnen Schritte. Zum Beispiel, wie man zu einem „vorzüglichen guten Bisquit“ kommt oder wie man „Kröpfel in Schmals bäckt“. Die Tatsache, dass Amalie Louise dieses Buch bereits im Alter von 19 Jahren verfasste, lässt vermuten, dass sie auf die Weitergabe von Familienwissen bedacht war. Wahrscheinlich sammelte sie Rezepte ihrer Mutter oder Großmutter, um diese zu bewahren und in ihrer eigenen Küche anzuwenden.

Dass dieses außergewöhnliche Zeugnis heute im Stadt- und Kreisarchiv Schmalkalden bewahrt worden ist, ist den noch lebenden Nachfahren zu verdanken, der Familie Fuchs. Amalie Louise, deren Mutter Christine Elisabeth eine geborene Merkel war, war nämlich mit dem Kaufmann Gottlieb Adolph Fuchs verheiratet. Dieser führte auf der Schmalkalder Salzbrücke/Ecke Stiller Gasse das nach ihm benannte Handelsgeschäft.Ebenfalls im Stadt- und Kreisarchiv schlummert das „Dreihundertjährige deutsche Klosterkochbuch“ aus dem Jahr 1856 mit Rezepten eines Mönchs aus dem ehemaligen Dominikaner-Kloster in Leipzig. Mit vielen spannenden Rezepten nach „Augenmaß“.

Rezepte

Von Gudrun Müller aus Mittelstille
Rahmplätzchen: 250 Gramm Mehl, 100 Gramm Sahna, 5 Esslöffel Rahm, 1 Vanillezucker, ein halben Teelöffel Backpulver, nach dem Ausrollen mit Zucker bestreuen

Dreihundertjähriges deutsches Klosterkochbuch
Ein Muß von Pfefferkuchen: Reibe den Pfefferkuchen und nimm einen Topf guten süßen Meth und thue den geriebenen Pfefferkuchen hinein, siehe zu, dass es nicht flüsserig wird und setze es zum Feuer. Röste es wol ab, thue darein ganze Aniskörner, ganzen Kümmel, Pfeffer, Ingwer, ein wenig Saffran, koste es wol zu rechter Maaße und richte es an, auch bestreue es, ehe du es hingiebst, mit Zucker.