Auftritte von Superstars Wieso Konzerttickets immer teurer werden

Nico Santos: Bei utopischen Preisen in Amerika gehe ich nicht mit

Es gehe auch immer darum, was man den Fans bieten will, sagte Sänger Nico Santos ("Better") der Deutschen Presse-Agentur bei der "1Live-Krone" in Bielefeld. "Die Sachen werden immer teurer. Strom, Licht, Musik, alles. Und dementsprechend werden die Tickets natürlich auch teurer." In den USA seien sie utopisch teuer, "sodass sogar ich sage: Mache ich jetzt nicht mehr mit", sagte Santos.