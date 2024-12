Memoiren der Ex-Kanzlerin "Ihr geht es um Fakten" - Obama preist Merkel in Washington

Merkel und Obama kommen aus unterschiedlichen Welten. Der einstige US-Präsident hatte seine Jugend in Hawaii und Indonesien verbracht, studierte in Harvard, war Sozialarbeiter und Bürgerrechtsanwalt in der Metropole Chicago. Merkel ist in Hamburg geboren, in der DDR aufgewachsen, Naturwissenschaftlerin - und dann schließlich in die Politik gekommen. Doch sie verbindet etwas Bedeutendes: Sie waren beide die Ersten. Merkel war, als sie 2005 gewählt wurde, die erste deutsche Kanzlerin. Obama war nach seiner Wahl 2008 der erste schwarze US-Präsident.