Der Titel ihres Programms „Ich war mal wer“ scheint in die Vergangenheit zu weisen. Doch weit gefehlt: Was Kabarettistin Lisa Eckhart am Freitagabend im Suhler CCS auf die Bühne bringt, ist alles andere als Schnee von gestern. Schon kurz nach Vorverkaufsstart war das Haus bis unters Dach ausverkauft. Schon lange, ehe der Auftritt der österreichischen Sächsin (oder sächsischen Österreicherin) beginnt, ist die Stadt voller Menschen. Sie genießen die frische Brise, die am Abend langsam für etwas Abkühlung sorgt bei einem Eis oder einem Kaltgetränk. Und sie sind gespannt auf das, was da kommen wird.