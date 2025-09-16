In der Politik, sagt Angela Merkel als sie an diesem Abend in Ilmenau über das Ergebnis der Bundestagswahl 2005 spricht, gehe es immer um Erwartungen. Um die Erwartung zum Beispiel, dass es zwar nicht laute Buhrufe, aber doch immerhin hier und da mal ein Gegrummel, ein Murren geben würde, wenn Merkel in der Festhalle der Stadt aus ihren Memoiren liest, die den Titel „Freiheit“ tragen und die Ende 2024 erschienen sind. Etwa 700 Seiten. Geschrieben von Merkel gemeinsam mit ihrer langjährigen Vertrauten Beate Baumann. Vielleicht sogar Buhrufer und -schreier draußen vor der Festhalle? Oder in Hörweite der kleinen Buchhandlung in der Ilmenauer Innenstadt, in der Merkel zuvor nicht nur Bücher signiert.