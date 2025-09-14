Auftritt in Gent abgesagt: Merz lobt Belgiens Premier für Solidarität mit Lahav Shani

Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den belgischen Regierungschef, Bart De Wever, für seine Solidarität mit dem israelischen Dirigenten Lahav Shani gelobt, der von einem Festival ausgeladen worden war. "Ich danke dem belgischen Premierminister für sein starkes Zeichen der Solidarität, das er mit dem Besuch bei Lahav Shani und den Münchner Philharmonikern in Essen gesetzt hat", schreibt Merz auf der Plattform X. Gemeinsam mit dem deutschen Botschafter in Belgien, Martin Kotthaus, war der Premier zu einem Konzert angereist, das Shani und das Orchester am Samstagabend in der Ruhrgebietsstadt gaben.