Auftritt in Berlin: Wie schlägt sich Merz bei seiner Sommer-Pressekonferenz?

Außerdem wird es in der Pressekonferenz wie immer eine ganze Reihe außenpolitischer Fragen geben: Was passiert nach der neuen Konfrontation im Iran-Krieg mit den beiden Schiffen der Bundeswehr, die in Dschibuti auf einen Einsatz zur Minenräumung in der Straße von Hormus warten? Wie geht es mit den Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs weiter? Weshalb beteiligt sich Deutschland nicht an den Manövern der "Koalition der Willigen" zur Unterstützung der Ukraine? All das könnte zur Sprache kommen, wenn der Kanzler sich in seiner wahrscheinlich längsten Pressekonferenz des Jahres befragen lässt.