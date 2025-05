„Metakilla“ – hinter diesem Namen stehen vier Musiker aus dem Saarland,die die Leidenschaft und Liebe zur Musik von Metallica vereint. Mit weit über 300 hochkarätigen Shows haben sie sich einen festen Platz in der professionellen Tribute-Szene erspielt. Sie wollen für die Fans in Meiningen ein Hitfeuerwerk aus allen Metallica-Alben zünden. Einlass ist um 19 Uhr, los geht es um 20 Uhr mit der Vorband „Why Not“. Karten gibt es an der Abendkasse.