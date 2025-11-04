Auftritt bei «Wetten, dass..?» Vor 30 Jahren elektrisierte Michael Jackson die TV-Nation

Am selben Abend erschüttern Nachrichten aus Tel Aviv die Welt

Die Nachrichtenagentur dpa schrieb am Folgetag in einem Bericht zur Show: "Die Fans toben - und fiebern der zweiten Nummer entgegen. Vor der Halle verfolgen gut 2.000 Jugendliche bei eisiger Kälte auf einer Großleinwand das Geschehen. Viele hatten versucht, auf dem Schwarzmarkt für Preise bis zu 400 Mark Karten für die ausverkaufte Show zu ergattern. "Aber es ist schöner, hier zu sein und die Atmosphäre mitzubekommen, als allein vorm Fernseher zu sitzen", meint die 16-jährige Tanja aus Dortmund. Mit der Weltpremiere des "Earth Song" sprengt der Popstar eine halbe Stunde später fast die "Wetten, dass..?"-Show. Als sich der tanzende Sänger sein T-Shirt zerreißt und sich mit entblößtem Oberkörper auf einer Hebebühne in akrobatischen Posen zeigt, sind viele kurz vorm Ausflippen."

Am selben Abend erschüttern mehrere Eilmeldungen aus Israel die Welt, darunter im dpa-Ticker die Schlagzeilen "Schüsse auf den israelischen Ministerpräsidenten in Tel Aviv" und "Rabin wird operiert - Von drei Kugeln getroffen und schwer verletzt".

Wenige Minuten nach dem Ende von "Wetten, dass..?" geht die dpa-Blitzmeldung (die höchstmögliche Dringlichkeitsstufe einer Nachricht) in die Welt: "Der israelische Ministerpräsident Izchak Rabin ist tot."