300 Sängerinnen und Sänger, 1700 erwartete Zuschauer und ein hochaktuelles Motto: Mit dem 6. Thüringer Chorfestival soll am 30. Mai 2027 im Suhler CongressCentrum die verbindende Kraft der Musik im Mittelpunkt stehen. Unter dem Leitgedanken „Sag mir, wo die Blumen sind – Lieder für den Frieden“ werden Chöre aus ganz Thüringen nach Suhl eingeladen. Wer beim großen Chorsingen auf der Bühne stehen möchte, kann sich noch bis zum 31. Dezember 2026 bewerben.