300 Sängerinnen und Sänger, 1700 erwartete Zuschauer und ein hochaktuelles Motto: Mit dem 6. Thüringer Chorfestival soll am 30. Mai 2027 im Suhler CongressCentrum die verbindende Kraft der Musik im Mittelpunkt stehen. Unter dem Leitgedanken „Sag mir, wo die Blumen sind – Lieder für den Frieden“ werden Chöre aus ganz Thüringen nach Suhl eingeladen. Wer beim großen Chorsingen auf der Bühne stehen möchte, kann sich noch bis zum 31. Dezember 2026 bewerben.
Auftritt auf großer Bühne Jetzt können sich Thüringer Chöre bewerben
Redaktion 18.11.2026 - 12:00 Uhr