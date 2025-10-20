Der Tod von Klaus Doldinger hat in der deutschen Musikszene tiefe Spuren hinterlassen – auch in Sonneberg. Der weltbekannte Jazzmusiker, Komponist und Schöpfer der „Tatort“-Titelmelodie ist am Donnerstagabend im Alter von 89 Jahren im Kreis seiner Familie friedlich eingeschlafen. Die Nachricht verbreitete sich am Samstag über die Deutsche Presse-Agentur und löste deutschlandweit große Betroffenheit aus. Besonders die Sonneberger Jazzfreunde erinnern mit Respekt und Dankbarkeit an den Ausnahmekünstler, der auch in ihrer Stadt Eindruck hinterlassen hat.
Auftritt 2015 im Gesellschaftshaus Sonneberg trauert um Jazz-Ikone
Martin Glienke 20.10.2025 - 15:00 Uhr