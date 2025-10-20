Der Tod von Klaus Doldinger hat in der deutschen Musikszene tiefe Spuren hinterlassen – auch in Sonneberg. Der weltbekannte Jazzmusiker, Komponist und Schöpfer der „Tatort“-Titelmelodie ist am Donnerstagabend im Alter von 89 Jahren im Kreis seiner Familie friedlich eingeschlafen. Die Nachricht verbreitete sich am Samstag über die Deutsche Presse-Agentur und löste deutschlandweit große Betroffenheit aus. Besonders die Sonneberger Jazzfreunde erinnern mit Respekt und Dankbarkeit an den Ausnahmekünstler, der auch in ihrer Stadt Eindruck hinterlassen hat.