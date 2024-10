Schweinfurt (dpa/lby) - Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen will gut 9.800 Mitarbeiter in Schweinfurt weniger arbeiten lassen, um Stellenstreichungen wegen mangelnder Auslastung zu vermeiden. Die Personalkapazitäten an dem großen Standort mit mehreren Bereichen seien zehn Prozent über Bedarf, teilte das Unternehmen mit. Kurzarbeit will das Management nicht beantragen, betriebsbedingte Kündigungen sollen vermieden werden. Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet.